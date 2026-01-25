Верховный правитель Малайзии прибыл в Петербург

Его встретили в аэропорту в соответствии с международным протоколом.
«В соответствии с международным протоколом встретил в “Пулково” верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима», — сообщил губернатор в воскресенье в своем Telegram-канале.
Ранее верховный правитель Малайзии посещал РФ с государственным визитом в начале августа прошлого года.
