Дмитриев встретился с президентом ОАЭ и передал послание Путина

С 23 по 24 января в Абу-Даби состоялась встреча делегаций США, России и Украины. На переговоры не стали звать журналистов, локацию также было решено не раскрывать, действовал «максимально закрытый режим» встречи. ТАСС узнал, что встреча велась в резиденции Каср аш-Шати, которой «нет на карте».