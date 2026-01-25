Ричмонд
Дмитриев встретился с президентом ОАЭ и передал послание Путина

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян принял спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева, сообщает эмиратское агентство WAM.

Источник: РИА "Новости"

Дмитриев передал приветствие от президента Владимира Путина и поблагодарил ОАЭ за организацию переговоров России, США и Украины, которые состоялись 23 и 24 января в Абу-Даби.

Они обсудили вопросы сотрудничества между ОАЭ и Россией и возможности укрепления двусторонних связей в различных областях, прежде всего в экономической, инвестиционной и сфере развития.

С 23 по 24 января в Абу-Даби состоялась встреча делегаций США, России и Украины. На переговоры не стали звать журналистов, локацию также было решено не раскрывать, действовал «максимально закрытый режим» встречи. ТАСС узнал, что встреча велась в резиденции Каср аш-Шати, которой «нет на карте».

Следующий раунд переговоров пройдет 1 февраля в Абу-Даби, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника. МИД ОАЭ оценил встречу как беспрецедентную, она прошла в «конструктивной и позитивной» атмосфере. В ходе переговоров российские и украинские делегации контактировали напрямую, отметило дипведомство.

Материал дополняется.

США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
