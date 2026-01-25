Ричмонд
Ушаков и Уиткофф пошутили в ожидании Путина перед переговорами в Кремле

Делегации РФ и США побеседовали перед переговорами по Украине.

Источник: Аргументы и факты

Помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф обменялись шутками во время ожидания делегаций перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по украинскому вопросу в Кремле.

До начала переговоров делегации некоторое время беседовали в ожидании появления Путина. Когда дверь в кабинет, через которую должен был войти президент РФ, распахнулась, участники переговоров ожидали увидеть Путина. Однако в зал зашел один из помощников российского лидера.

«Господин Путин», — пошутил Ушаков, обращаясь к участникам делегаций.

«Это был сюрприз», — поддержал его с улыбкой Уиткофф.

Ранее сообщалось, что российские и американские представители перед переговорами по Украине в Кремле в ожидании Путина общались без помощи переводчика.

Напомним, переговоры РФ и США состоялись в ночь на 23 января в Кремле. Стороны обсуждали урегулирование конфликта на Украине.

