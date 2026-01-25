Минобороны РФ: Системы ПВО сбили 68 дронов ВСУ и 31 снаряд HIMARS за сутки

Системы противовоздушной обороны (ПВО) российской армии отразили очередные попытки украинских боевиков атаковать территорию РФ и в течение суток нейтрализовали 68 беспилотников противника и 31 снаряд американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, …», — говорится в публикации.
Кроме того, российские военные уничтожили 31 реактивный снаряд от системы HIMARS и 68 дронов самолетного типа.
Как писал сайт KP.RU, российские системы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 52 украинских БПЛА над несколькими регионами страны. Уточнялось, что украинские боевики при помощи БПЛА пытались атаковать объекты в Брянской, Ростовской, Орловской, Белгородской и Астраханской областях, а также в Краснодарском крае.