Минобороны РФ: Системы ПВО сбили 68 дронов ВСУ и 31 снаряд HIMARS за сутки

Также украинские боевики пытались атаковать объекты на территории России при помощи авиабомб.

Источник: Комсомольская правда

Системы противовоздушной обороны (ПВО) российской армии отразили очередные попытки украинских боевиков атаковать территорию РФ и в течение суток нейтрализовали 68 беспилотников противника и 31 снаряд американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, …», — говорится в публикации.

Кроме того, российские военные уничтожили 31 реактивный снаряд от системы HIMARS и 68 дронов самолетного типа.

Как писал сайт KP.RU, российские системы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 52 украинских БПЛА над несколькими регионами страны. Уточнялось, что украинские боевики при помощи БПЛА пытались атаковать объекты в Брянской, Ростовской, Орловской, Белгородской и Астраханской областях, а также в Краснодарском крае.

