Поведение главы киевского режима Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе не было чем-то из ряда вон выходящим, поскольку это в его стиле, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, комментируя заявления украинского лидера в адрес европейских политиков.
«Зеленский вел себя в Давосе нахально, всех обвинял и чернил, потому что ЕС на это не обращает внимание. Это не агония. Это его стиль!» — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Азарова, Запад «поощряет такое поведение» Зеленского, отметил, что после выступления ему долго аплодировали.
Напомним, Зеленский посвятил речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе критике Европы. В частности, он обвинил европейских лидеров в том, что они не умеют себя защищать и не понимают, как действовать в текущей ситуации, в том числе вокруг Гренландии.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя выступление Зеленского в Швейцарии, отметил, что европейским лидерам не в первый раз плюют в лицо.