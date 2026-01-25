Ричмонд
-7°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Азаров назвал стилем Зеленского его нахальное поведение в Давосе

Запад поощряет поведение главы киевского режима, заявил экс-премьер Украины.

Источник: Аргументы и факты

Поведение главы киевского режима Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе не было чем-то из ряда вон выходящим, поскольку это в его стиле, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, комментируя заявления украинского лидера в адрес европейских политиков.

«Зеленский вел себя в Давосе нахально, всех обвинял и чернил, потому что ЕС на это не обращает внимание. Это не агония. Это его стиль!» — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Азарова, Запад «поощряет такое поведение» Зеленского, отметил, что после выступления ему долго аплодировали.

Напомним, Зеленский посвятил речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе критике Европы. В частности, он обвинил европейских лидеров в том, что они не умеют себя защищать и не понимают, как действовать в текущей ситуации, в том числе вокруг Гренландии.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя выступление Зеленского в Швейцарии, отметил, что европейским лидерам не в первый раз плюют в лицо.

Узнать больше по теме
Давос: что это за город и почему о нем говорят во всем мире
Давос — горный курорт в Альпах, который известен не только лыжными трассами, но и крупными международными событиями. Именно здесь ежегодно проходит Всемирный экономический форум, из-за которого название города регулярно появляется в новостях. В этом материале — основные факты о Давосе.
Читать дальше