Ушаков пошутил перед началом переговоров с делегацией США в Кремле

Помощник президента РФ Юрий Ушаков пошутил перед началом переговоров российской делегации с представителями США в Кремле. Это произошло в момент, когда стороны ожидали встречи с президентом России Владимиром Путиным.
До начала контактов участники делегации беседовали между собой в ожидании российского лидера. Через некоторое время дверь в представительский кабинет, через которую должен был войти Путин, распахнулась. Однако вместо президента зашел не глава государства, а один из его помощников.
«Господин Путин», — пошутил Ушаков, обращаясь в представителям делегаций.
Его шутку также поддержал спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, с улыбкой сказав, что «это был сюрприз».
Ранее KP.RU сообщал, что Юрий Ушаков прокомментировал прошедшие в Москве переговоры Владимира Путина и Стивена Уиткоффа. Контакты, которые продлились почти четыре часа, были предельно откровенными и конструктивными.