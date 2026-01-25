Ричмонд
-7°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков пошутил перед началом переговоров с делегацией США в Кремле

Ушаков и Уиткофф пошутили во время ожидания переговоров делегаций России и США в Кремле.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента РФ Юрий Ушаков пошутил перед началом переговоров российской делегации с представителями США в Кремле. Это произошло в момент, когда стороны ожидали встречи с президентом России Владимиром Путиным.

До начала контактов участники делегации беседовали между собой в ожидании российского лидера. Через некоторое время дверь в представительский кабинет, через которую должен был войти Путин, распахнулась. Однако вместо президента зашел не глава государства, а один из его помощников.

«Господин Путин», — пошутил Ушаков, обращаясь в представителям делегаций.

Его шутку также поддержал спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, с улыбкой сказав, что «это был сюрприз».

Ранее KP.RU сообщал, что Юрий Ушаков прокомментировал прошедшие в Москве переговоры Владимира Путина и Стивена Уиткоффа. Контакты, которые продлились почти четыре часа, были предельно откровенными и конструктивными.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше