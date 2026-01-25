Пушков: США возобновляют политику «холодной войны» в отношении Кубы

Соединённые Штаты вернулись к политике «холодной войны» в отношении Кубы. Об этом написал член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
«По поступающим сообщениям, в Вашингтоне взвешивают возможность введения ограниченной морской блокады Кубы с целью перекрытия поставок нефти в эту страну», — сообщил политик.
Американцы хотят осуществить стратегию энергетического «удушения» острова.
«Это означает возвращение США к политике “холодной войны” в отношении непокорного острова», — добавил сенатор.
Ранее издание Politico писало, что Вашингтон изучает способы давления на Кубу для смены режима.
Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.Читать дальше