Пушков: США возобновляют политику «холодной войны» в отношении Кубы

Вашингтон собирается перейти к активной политике энергетического «удушения» Кубы, считает сенатор Пушков.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты вернулись к политике «холодной войны» в отношении Кубы. Об этом написал член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

«По поступающим сообщениям, в Вашингтоне взвешивают возможность введения ограниченной морской блокады Кубы с целью перекрытия поставок нефти в эту страну», — сообщил политик.

Американцы хотят осуществить стратегию энергетического «удушения» острова.

«Это означает возвращение США к политике “холодной войны” в отношении непокорного острова», — добавил сенатор.

Ранее издание Politico писало, что Вашингтон изучает способы давления на Кубу для смены режима.

