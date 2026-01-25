Дмитриев передал президенту ОАЭ приветствие от Путина

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев передал президенту ОАЭ шейху Мохаммеду бин Заиду Аль Нахайяну приветствие от президента России Владимира Путина.
Как сообщило государственное агентство ОАЭ, во время встречи Дмитриев также выразил благодарность за организацию трехсторонней встречи в Абу-Даби. Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами.
В ходе переговоров речь шла о развитии взаимодействия в различных сферах, включая экономику, инвестиции и девелопмент, а также о других темах, представляющих взаимный интерес.
Ранее сообщалось, что российские и американские представители перед переговорами президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле общались без помощи переводчика. По данным журналистов, участники встречи беседовали напрямую в ожидании начала переговоров, тогда как в ходе официальной части стороны уже пользовались услугами переводчиков.