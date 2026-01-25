Дмитриев передал президенту ОАЭ приветствие от Путина

Ранее сообщалось, что российские и американские представители перед переговорами президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле общались без помощи переводчика. По данным журналистов, участники встречи беседовали напрямую в ожидании начала переговоров, тогда как в ходе официальной части стороны уже пользовались услугами переводчиков.