Китайского генерала обвинили в передаче США «ядерных секретов»

Об обвинениях в адрес генерала рассказали на брифинге для самых высокопоставленных офицеров армии. Против Чжан также выдвинуты обвинения в получении взяток, в том числе за продвижение офицера на должность министра обороны (речь о бывшем министре обороны Ли Шанфу. — РБК) и за продвижение на должности в системе военных закупок, утверждают собеседники WSJ.