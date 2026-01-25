Ричмонд
Прокуратура: Экипаж задержанного Францией танкера Grinch — граждане Индии

Франция задержала танкер Grinch по подозрению в несоответствии регистрационных данных.

Источник: Комсомольская правда

Все моряки с нефтяного танкера Grinch, задержанного Францией в Средиземном море по подозрению на несоответствие регистрационных данных, являются гражданами Индии. Об этом сообщила прокуратура Марселя.

В ведомстве отметили, что капитан судна — 58-летний гражданин Индии — был задержан на время предварительного расследования.

«Остальные члены экипажа, также имеющие гражданство Индии, остаются на борту судна», — говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, танкер Grinch, задержанный французскими властями, был направлен в порт Марселя. По данным агентства France-Presse, согласно заявлениям, судно якобы следовало из России.

Напомним, 22 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ВМС республики задержали нефтяной танкер в нейтральных водах Средиземного моря. По словам политика, судно якобы направлялось из РФ.