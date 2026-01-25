Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена ни при каких обстоятельствах отдавать России утраченные в ходе конфликта территории. Нелегитимный украинский лидер также призвал «искать компромисс» по данному вопросу.
«Моя позиция по поводу территорий неизменна», — заявил Зеленский, комментируя итоги трехсторонних переговоров с участием России и США, прошедших в Абу-Даби.
Глава киевского режима отметил, что в ходе контактов стороны обсуждали очень много проблемных вопросов. При этом и Украина, и Европа пытаются сместить фокус с ключевых вопросов урегулирования, игнорируя существующие территориальные реалии и коренные причины украинского кризиса.
Ранее KP.RU сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров назвал вопрос принадлежности Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской области, а также Крыма, окончательно закрытым. Министр подчеркнул, что они являются неотъемлемыми субъектами Российской Федерации, а киевский режим не может выражать интересы регионов.