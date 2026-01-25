Один из старейших трактиров Германии закрылся, проработав почти 300 лет

Один из самых старых немецких трактиров Schaumburger Hof в Бонне прекратил своё существование. Об этом сообщает газета Bild.
Заведение проработало почти 300 лет.
Заведение, расположенное на берегу Рейна и основанное ещё в 1755 году, не выдержало череды экономических ударов. Сначала был период пандемии, затем рост минимальной заработной платы, а позже в Германии установились рекордные цены на электроэнергию. В начале января местный окружной суд инициировал процедуру банкротства, и вскоре трактир закрылся навсегда. Об этом сообщается прямо на официальном сайте Schaumburger Hof.
Изначально трактир был пристанищем для бурлаков, тянувших баржи по Рейну. После появления пароходов и основания в 1818 году Боннского университета заведение стало популярным среди студентов и профессуры.
К концу XIX века трактир превратился в элитное место встреч представителей высшего общества. Его гостями были королева Виктория, немецкие принцы, поэт Генрих Гейне, философ Фридрих Ницше и учёный Александр фон Гумбольдт.
Особое историческое значение заведению придал 1948 год, когда здесь заседал Парламентский совет, разрабатывавший конституцию послевоенной Западной Германии.
