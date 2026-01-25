Один из старейших трактиров Германии закрылся, проработав почти 300 лет

Заведение, расположенное на берегу Рейна и основанное ещё в 1755 году, не выдержало череды экономических ударов. Сначала был период пандемии, затем рост минимальной заработной платы, а позже в Германии установились рекордные цены на электроэнергию. В начале января местный окружной суд инициировал процедуру банкротства, и вскоре трактир закрылся навсегда. Об этом сообщается прямо на официальном сайте Schaumburger Hof.