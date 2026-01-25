Эксперт сказал, зачем Кушнер и Грюнбаум надели «умные» кольца к Путину

У зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера и старшего советника Белого дома Джоша Грюнбаума на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле заметили «умные» кольца. Что это за гаджеты и зачем они могли понадобиться представителям США, aif.ru рассказал IT-эксперт Эльдар Муртазин.
«Так называемые “умное” кольцо ровно такой же гаджет, как и “умные” часы. В режиме реального времени они не отправляют какие-то сигналы об уровне стресса, сна, пульса. Это всего лишь некий тренд, особенно в Америке. В России “умные” кольца не пользуются спросом. Причина достаточно простая — они выглядят странно», — объяснил эксперт.
Также на запястье у Кушнера заметили красную нить. Согласно поверьям, она считается мощным оберегом, способным защитить от негативного воздействия, поддержать здоровье и приносить удачу.