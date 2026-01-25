Ричмонд
Амьель: Франция откажется от американских сервисов видеоконференций

Министр рассказал о французской разработке Visio.

Источник: Аргументы и факты

Франция в течение года собирается отказаться от американских сервисов видеоконференций Teams и Zoom, заменив их собственным приложением Visio, сообщил министр-делегат, ответственный за госслужбу Давид Амьель.

«До 2027 года мы повсеместно на уровне французских администраций внедрим решение для видеоконференций, Visio», — приводит его слова издание La Tribune Dimanche.

Амьель заявил, что во Франции появилась зависимость от программ Teams или Zoom, и заявил о необходимости на уровне государства победить эту «вредную привычку». Это позволит чтобы обеспечить безопасность переговоров Франции в любых обстоятельствах, подчеркнул он.

Министр рассказал, что Visio является полностью французской разработкой, которая создана Межминистерским управлением по цифровым технологиям (DINUM). По его словам, программа позволит сэкономить правительству Франции «миллионы евро», которые направлялись на продление соглашений с производителями зарубежного программного обеспечения.

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Кир Стармер пригрозил американскому миллиардеру Илону Маску взять под контроль его чат-бот Grok якобы из-за злоупотребления платформой технологией, с помощью которой нейросеть генерирует изображения полуобнаженных людей.

