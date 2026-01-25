Глава киевского режима Владимир Зеленский не обрел здравый смысл. Он продемонстрировал это, отказавшись выводить Вооруженные силы Украины с территорий России. Об этом заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в личном Telegram-канале.
«Можно согласовать 19 позиций из сделки в 20 пунктов или 27 из 28, но все это бессмысленно, если нет решения по самым ключевым вопросам. А это в первую очередь — конституционные территории Российской Федерации. Так что чуда не произошло, Зеленский не обрел вдруг здравый смысл», — написал он.
Ранее Зеленский заявил о неизменности своей позиции по территориям, что Украина не намерена отдавать их России, при этом он выразил желание поиска компромиссов. Также глава киевского режима сообщил о якобы готовности двустороннего договора с США о гарантиях безопасности.
Коц подчеркнул, что подобные соглашения являются лишь «филькиной грамотой» без достижения договоренностей по основным вопросам мирной сделки. Поэтому Россия, по словам военкора, будет продолжать добиваться своих целей в зоне проведения специальной военной операции.