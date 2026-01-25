Ричмонд
-7°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Филькина грамота»: Коц указал на невозможность мирной сделки по Украине без решения по территориям

Коц: Зеленский не обрел здравый смысл и отказался выводить ВСУ с территорий РФ.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский не обрел здравый смысл. Он продемонстрировал это, отказавшись выводить Вооруженные силы Украины с территорий России. Об этом заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в личном Telegram-канале.

«Можно согласовать 19 позиций из сделки в 20 пунктов или 27 из 28, но все это бессмысленно, если нет решения по самым ключевым вопросам. А это в первую очередь — конституционные территории Российской Федерации. Так что чуда не произошло, Зеленский не обрел вдруг здравый смысл», — написал он.

Ранее Зеленский заявил о неизменности своей позиции по территориям, что Украина не намерена отдавать их России, при этом он выразил желание поиска компромиссов. Также глава киевского режима сообщил о якобы готовности двустороннего договора с США о гарантиях безопасности.

Коц подчеркнул, что подобные соглашения являются лишь «филькиной грамотой» без достижения договоренностей по основным вопросам мирной сделки. Поэтому Россия, по словам военкора, будет продолжать добиваться своих целей в зоне проведения специальной военной операции.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше