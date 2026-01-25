Послу США в Польше пришлось оправдываться из-за слов Трампа об Афганистане

Американский посол в Польше Том Роуз вынужден был публично сглаживать последствия резких заявлений президента США Дональда Трампа, назвавшего союзников по НАТО «отсиживавшимися» во время боевых действий в Афганистане.
Ранее Трамп заявил, что страны альянса «оставались подальше от линии фронта», что вызвало резкую реакцию в Варшаве. Критику высказали представители почти всех политических сил, а также президент Кароль Навроцкий и премьер-министр Дональд Туск.
В попытке урегулировать ситуацию Роуз в соцсетях заверил Варшаву, что «у Польши нет большего друга, чем Трамп», и напомнил, что президент США неоднократно выражал глубокое уважение к польским жертвам и признавал непоколебимую приверженность страны Североатлантическому альянсу.
Польша принимала участие в операции НАТО в Афганистане с 2002 по 2021 год, направив туда около 28 тысяч военнослужащих.
Ранее министр финансов Польши Анджей Доманьский заявил, что в бюджете страны отсутствует 1 млрд долларов, требуемый для внесения в «Совет мира».