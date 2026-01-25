Посол Беларуси сказал, как Трамп отозвался о странах, вошедших в Совет мира

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Швейцарии Александр Ганевич сказал телеканалу СТВ, как президент США Дональд Трамп отозвался о странах, вошедших в Совет мира.
Напомним, 22 января в швейцарском Давосе в ходе Всемирного экономического форума президент США Дональд Трамп и лидеры еще 18 государств подписали документ об учреждении Совета мира. А 20 января президент Александр Лукашенко подписал документ о присоединении Беларуси к Совету мира.
Несколькими днями ранее, как писала «Комсомолка», глава США Дональд Трамп предложил, чтобы Беларусь вошла в Совет мира, и президент Беларуси принял положительное решение по этому вопросу. Кроме того, Александр Лукашенко отреагировал на слухи о плате в $1 млрд за участие в Совете мира: «Вранье это все». Также стало известно, что Лукашенко хочет повлиять на руководство Украины, присоединяясь к Совету мира.
Посол Беларуси в Швейцарии Александр Ганевич присутствовал на церемонии в Давосе и рассказал в телеэфире о своих впечатлениях:
«Заключительным словом выступил Президент Трамп. Достаточно просто выступал, без всяких эмоций больших, на понятном языке. Пожелал успеха работе в Совете мира. Очень лестно отзывался о тех странах, которые уже подписали этот документ. И приглашал всех остальных, опять же, этот документ, присоединиться к Совету мира через подписание вот этого Устава».
Ранее мы писали, что губернатор Юрий Караев сказал, что лично читает обращения в чат-бот жителей Гродненской области.
А белорусский эндокринолог сказала, правда ли, что женщины стареют быстрее, чем мужчины.
Тем временем президент Александр Лукашенко повысил тарифы ЖКУ в Беларуси в 2026: с января на 19,37 рубля, с июля — на 3,13.