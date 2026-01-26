Литва предложила Польше создать единый военный полигон неподалёку от Калининградской области

Литовский президент также предложил Польше создать свободную экономическую зону. По его словам, такой проект мог бы дать дополнительный толчок экономике и создать новые рабочие места в приграничных регионах. Науседа считает, что это упростило бы запуск совместных проектов в оборонной сфере и помогло бы привлечь финансирование Евросоюза в высокотехнологичные отрасли — от электроники и биотехнологий до искусственного интеллекта, дата-центров и сферы услуг.