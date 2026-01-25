Трамп заявил, что для Канады торговая сделка с Китаем станет катастрофой

В январе Канада и Китай объявили о «стратегическом партнерстве» в сфере экономики. Как отмечает газета The Globe and Mail, премьер Канады в ходе визита в КНР назвал эту страну более предсказуемым торговым партнером, чем США. В рамках договоренностей Карни разрешил ввоз в Канаду почти 50 тыс. китайских электромобилей по низкой ставке таможенного сбора. До этого на автомобили из КНР в Канаде действовала пошлина в размере 100%, которую Оттава ввела еще в 2024 году вместе с США при президенте Джо Байдене. В ответ на послабления со стороны Канады Китай сократил пошлины на семена рапса. В Минкоммерции КНР сообщали, что Пекин и Оттава достигли консенсуса по урегулированию взаимных торговых претензий и договорились расширять экономическое взаимодействие.