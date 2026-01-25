Ричмонд
Трамп заявил, что для Канады торговая сделка с Китаем станет катастрофой

В январе Оттава и Пекин объявили о «стратегическом партнерстве» в сфере экономики.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что для Канады заключение торговой сделки с Китаем будет иметь катастрофические последствия.

«Канада систематически уничтожает себя, — написал американский лидер в Truth Social. — Сделка с Китаем является для нее катастрофой. Она запомнится как одна из худших сделок любого рода в истории».

«Весь их бизнес переезжает в США», — добавил Трамп, говоря о канадских компаниях.

«Я хочу, чтобы Канада выжила и процветала», — заверил президент США. Он также опубликовал и рекомендовал посмотреть видеозапись выступления представителей автомобилестроительной отрасли Канады, в котором они, в частности, отмечают важность поддержания торговых связей с США.

В другом сообщении Трамп утверждал, что «Китай успешно и полностью захватывает некогда великую Канаду».

«Так грустно это наблюдать. Я лишь надеюсь, что они не тронут хоккей», — добавил президент США.

Трамп 24 января заявил, что Вашингтон в случае заключения упомянутой сделки введет в отношении всей канадской продукции, поставляемой в США, пошлины в размере 100%. Премьер-министр Канады Марк Карни, которого Трамп в том сообщении в соцсети назвал «губернатором», выступил с ответным заявлением. Он отметил, что «в условиях угрозы из-за рубежа, с которой сталкивается [канадская] экономика, канадцы сделали выбор: сосредоточиться на том, что [могут] контролировать».

«Мы не можем контролировать, что сделают другие страны. Но мы можем сами стать своим лучшим клиентом: покупайте канадское, стройте канадское. Вместе мы построим сильную Канаду», — написал премьер. Канадский министр по межведомственным отношениям и ответственный за торговлю с США Доминик Леблан заявил в соцсети X, что Канада «не стремится к заключению соглашения о свободной торговле с Китаем». По его словам, стороны лишь «достигли договоренностей по нескольким спорным вопросам, касающимся пошлин».

В январе Канада и Китай объявили о «стратегическом партнерстве» в сфере экономики. Как отмечает газета The Globe and Mail, премьер Канады в ходе визита в КНР назвал эту страну более предсказуемым торговым партнером, чем США. В рамках договоренностей Карни разрешил ввоз в Канаду почти 50 тыс. китайских электромобилей по низкой ставке таможенного сбора. До этого на автомобили из КНР в Канаде действовала пошлина в размере 100%, которую Оттава ввела еще в 2024 году вместе с США при президенте Джо Байдене. В ответ на послабления со стороны Канады Китай сократил пошлины на семена рапса. В Минкоммерции КНР сообщали, что Пекин и Оттава достигли консенсуса по урегулированию взаимных торговых претензий и договорились расширять экономическое взаимодействие.

