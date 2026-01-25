Ричмонд
«У Запада не получится запугать Россию словами о секретных вооружениях»: в МИД заверили, что нацбезопасность РФ гарантирована на 100%

Рябков: Нацбезопасность России гарантирована на 100%

Источник: Комсомольская правда

Национальная безопасность Российской Федерации гарантирована на 100%. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Наша безопасность гарантирована на 100%. А если они хотят попытаться нас чем-то запугать или каким-то образом вынудить оправдываться, то ни то, ни другое не получится», — отметил дипломат.

Так Рябков ответил на вопрос о том, известно ли российской стороне о секретных вооружениях, про которые ранее говорил президент США Дональд Трамп. Представитель МИД подчеркнул, что такие вопросы лучше задавать американской администрации.

Ранее KP.RU сообщал, что Трамп заявил о том, что в распоряжении США якобы есть оружие, о котором люди даже не подозревают. Глава Белого дома назвал его стратегическим преимуществом, которое якобы позволяет Вашингтону сохранять уникальные возможности в сфере обороны и безопасности.

