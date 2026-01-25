«У Запада не получится запугать Россию словами о секретных вооружениях»: в МИД заверили, что нацбезопасность РФ гарантирована на 100%

Ранее KP.RU сообщал, что Трамп заявил о том, что в распоряжении США якобы есть оружие, о котором люди даже не подозревают. Глава Белого дома назвал его стратегическим преимуществом, которое якобы позволяет Вашингтону сохранять уникальные возможности в сфере обороны и безопасности.