Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо поддержал резкую оценку выступления Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, которую дал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвавший речь главы киевского режима плевком в лицо Европе.
«Медведев всегда говорит очень прямо, но он прав: европейские страны терпят жестокие оскорбления от Зеленского… и при этом просят ещё! После того как уже отдали десятки миллиардов, они уходят с ВЭФ и обещают ему ещё 800 млрд евро и вступление в ЕС к 2027 году. Что можно сделать с такими покорными идиотами?! Немного гордости, давайте!» — написал Филиппо в социальной сети X*.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров также прокомментировал выступление Зеленского в Давосе. По его словам, такое поведение является обычным стилем главы киевского режима.
