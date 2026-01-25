Ричмонд
Филиппо поддержал Медведева, назвавшего речь Зеленского плевком в лицо ЕС

Глава французской партии «Патриоты» Филиппо оценил речь Зеленского в Давосе.

Источник: Аргументы и факты

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо поддержал резкую оценку выступления Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, которую дал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвавший речь главы киевского режима плевком в лицо Европе.

«Медведев всегда говорит очень прямо, но он прав: европейские страны терпят жестокие оскорбления от Зеленского… и при этом просят ещё! После того как уже отдали десятки миллиардов, они уходят с ВЭФ и обещают ему ещё 800 млрд евро и вступление в ЕС к 2027 году. Что можно сделать с такими покорными идиотами?! Немного гордости, давайте!» — написал Филиппо в социальной сети X*.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров также прокомментировал выступление Зеленского в Давосе. По его словам, такое поведение является обычным стилем главы киевского режима.

* Соцсеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

Давос — горный курорт в Альпах, который известен не только лыжными трассами, но и крупными международными событиями. Именно здесь ежегодно проходит Всемирный экономический форум, из-за которого название города регулярно появляется в новостях. В этом материале — основные факты о Давосе.
