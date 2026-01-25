В ДНР заявили, что в районе Нового Шахова идут бои

Ранее Денис Пушилин высказывался о возможных изменениях границ России в перспективе. По его мнению, к 2050 году территория страны может увеличиться, поскольку ряд государств способен выразить желание стать частью РФ. Он подчеркнул, что речь идёт не о воинственных намерениях, а о добровольном выборе других стран, и связал такую возможность с трансформацией мировой политики и международных отношений.