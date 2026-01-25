Ричмонд
-6°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДНР заявили, что в районе Нового Шахова идут бои

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об ожесточённых боях между российскими войсками и ВСУ в районе Нового Шахова.

Источник: Аргументы и факты

В районе населённого пункта Новое Шахово в Донецкой народной республике идут ожесточённые бои между российскими войсками и Вооружёнными силами Украины.

Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, активные боевые действия разворачиваются на Добропольском участке. Он отметил, что столкновения в этом районе носят интенсивный характер. Дополнительные подробности о ситуации не приводятся.

Ранее Денис Пушилин высказывался о возможных изменениях границ России в перспективе. По его мнению, к 2050 году территория страны может увеличиться, поскольку ряд государств способен выразить желание стать частью РФ. Он подчеркнул, что речь идёт не о воинственных намерениях, а о добровольном выборе других стран, и связал такую возможность с трансформацией мировой политики и международных отношений.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше