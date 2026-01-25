В районе населённого пункта Новое Шахово в Донецкой народной республике идут ожесточённые бои между российскими войсками и Вооружёнными силами Украины.
Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, активные боевые действия разворачиваются на Добропольском участке. Он отметил, что столкновения в этом районе носят интенсивный характер. Дополнительные подробности о ситуации не приводятся.
Ранее Денис Пушилин высказывался о возможных изменениях границ России в перспективе. По его мнению, к 2050 году территория страны может увеличиться, поскольку ряд государств способен выразить желание стать частью РФ. Он подчеркнул, что речь идёт не о воинственных намерениях, а о добровольном выборе других стран, и связал такую возможность с трансформацией мировой политики и международных отношений.