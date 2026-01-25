Ричмонд
-6°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый посол Белоруссии Селиверстов прибудет в Москву к концу следующей недели

Селиверстов рассказал, что его прибытие в Москву будет зависеть от скорости оформления документов и верительных грамот.

Источник: Комсомольская правда

Новый посол Белоруссии в РФ Юрий Селиверстов прибудет в Москву до конца следующей недели. Об этом дипломат заявил в эфире телеканала «Первый информационный».

«Я думаю, к концу следующей недели я буду там (в Москве — прим. ред.)», — рассказал Селиверстов.

По словам посла, скорость его приезда в российскую столицу зависит от процесса оформления необходимых документов, верительных грамот, а также получения согласия. Селиверстов подчеркнул, что ему важно попасть в Москву до предстоящего Совета Министров Союзного государства.

Ранее KP.RU сообщал, что белорусский государственный деятель Юрий Селиверстов был назначен послом республики в России указом президента Белоруссии Александра Лукашенко. Селиверстов также будет являться представителем государства в интеграционных структурах и иметь полномочия заместителя премьер-министра.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше