Новый посол Белоруссии Селиверстов прибудет в Москву к концу следующей недели

Новый посол Белоруссии в РФ Юрий Селиверстов прибудет в Москву до конца следующей недели. Об этом дипломат заявил в эфире телеканала «Первый информационный».
«Я думаю, к концу следующей недели я буду там (в Москве — прим. ред.)», — рассказал Селиверстов.
По словам посла, скорость его приезда в российскую столицу зависит от процесса оформления необходимых документов, верительных грамот, а также получения согласия. Селиверстов подчеркнул, что ему важно попасть в Москву до предстоящего Совета Министров Союзного государства.
Ранее KP.RU сообщал, что белорусский государственный деятель Юрий Селиверстов был назначен послом республики в России указом президента Белоруссии Александра Лукашенко. Селиверстов также будет являться представителем государства в интеграционных структурах и иметь полномочия заместителя премьер-министра.