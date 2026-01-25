Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины готов

В Париже 6 января прошла встреча «коалиции желающих» на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, «коалиция желающих» договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.