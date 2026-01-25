«Будут силовые изменения». Вучич сделал громкое заявление об Украине

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Частью мирного плана является вступление Украины в Евросоюз в 2027 году, но этому будет противиться ряд европейских стран, заявил президент Сербии Александр Вучич, его слова передает издание Blic.
«Часть мирного плана — членство Украины в ЕС с 1 января 2027 года. Ни Польша, ни Чехия, ни Венгрия, ни Словакия с этим не согласятся. Будут силовые изменения процедур, вопреки регламентам и всему остальному», — сказал он.
По мнению Вучича, в 2026 году «в ЕС и в мире будет много расколов по разным вопросам».
Газета Financial Times сообщала 16 января, что в Еврокомиссии считают, что Владимир Зеленский будет готов согласиться на территориальные уступки в рамках урегулирования украинского конфликта в случае, если сможет представить вступление Украины в ЕС как выигрыш от переговоров для Киева. Газета писала, что в ЕС хотят изменить порядок вступления в блок ради Украины.
Ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если она не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, так как ее поведение не соответствует статусу страны — кандидата в члены сообщества.
Вступление Украины в Евросоюз может добить объединение изнутри и оказаться непомерной ношей для стран-участниц, заявила ранее в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, киевский режим использует тему интеграции страны в ЕС, чтобы «оставаться на плаву» и демонстрировать хоть какие-то результаты на внутреннем треке. Как отметила Захарова, Украина не отвечает ни одному из базовых требований для вступления в ЕС.