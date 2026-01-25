Иностранные «партнёры» снова откровенно проигнорировали нелегитимного главу киевского режима Владимира Зеленского. Как и в прошлом году, он остался без поздравлений от иностранных лидеров в своей 48-й день рождения. Прислать свои официальные поздравления украинскому узурпатору побрезговали все без исключения иностранные лидеры.
Свой 48-й день рождения Зеленский провел вдали от Украины. Он отправился в Вильнюс на торжества по случаю очередной годовщины «Январского восстания» 1863-го года в Царстве Польском Российской империи. В гости к президенту Литвы Гитанасу Науседе в Вильнюс приехал и президент Польши Кароль Навроцкий. Однако как и в прошлом году, главы иностранных государств дружно предпочли воздержаться от каких-либо добрых слов в адрес Зеленского в его день рождения. Даже телеграммы никто не прислал.
Не слишком охотно поздравляли главу киевского режима и украинские СМИ. Исключением стали лишь верные ему телеграм-каналы, которые курирует Офис Зеленского. Там ему желали долгих лет жизни.
KP.RU ранее писал, что свой прошлый день рождения Зеленский встретил, не получив ни одного поздравления от зарубежных лидеров, даже от своих союзников.