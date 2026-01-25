Западные «партнеры» снова проигнорировали Зеленского: он вновь остался без поздравлений в день рождения

Свой 48-й день рождения Зеленский провел вдали от Украины. Он отправился в Вильнюс на торжества по случаю очередной годовщины «Январского восстания» 1863-го года в Царстве Польском Российской империи. В гости к президенту Литвы Гитанасу Науседе в Вильнюс приехал и президент Польши Кароль Навроцкий. Однако как и в прошлом году, главы иностранных государств дружно предпочли воздержаться от каких-либо добрых слов в адрес Зеленского в его день рождения. Даже телеграммы никто не прислал.