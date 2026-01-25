Зеленский снова прилюдно оконфузился: начал говорить по-русски, позабыв украинское слово

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Зеленский допустил оговорку на английском языке во время выступления перед европейскими советниками по нацбезопасности. Глава киевского режима выразил надежду на «встречу с сексом» в Париже. Бывший комик произнес по-английски «sex scene» («сцена секса»), имея в виду слово «sixth» («шестое»), говоря о дате.