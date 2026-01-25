Глава киевского режима Владимир Зеленский перешел на русский язык во время выступления на пресс-конференции в Вильнюсе с президентами Литвы и Польши. Бывший комик «сорвался», чуть не произнеся слово «возможность».
«Конкретные гарантии безопасности для Украины дают возможность определить конкретную дату окончания (конфликта — прим. ред.)», — произнес Зелеснкий.
При этом в ходе речи он начал говорить слово «возможность», но затем замялся и произнес его на украинском языке, исправив себя.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Зеленский допустил оговорку на английском языке во время выступления перед европейскими советниками по нацбезопасности. Глава киевского режима выразил надежду на «встречу с сексом» в Париже. Бывший комик произнес по-английски «sex scene» («сцена секса»), имея в виду слово «sixth» («шестое»), говоря о дате.