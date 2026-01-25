Зеленский едва не перешёл на русский язык на пресс-конференции

Владимир Зеленский во время пресс-конференции едва не перешёл на русский язык, обсуждая тему гарантий безопасности для страны.
Во время ответа он начал произносить слово «возможность», однако на середине остановился и переформулировал фразу, использовав украинский эквивалент. Эпизод попал в трансляцию мероприятия.
Речь шла о возможных гарантиях безопасности для Украины.
Ранее лингвисты отмечали, что русский язык постоянно находится в процессе изменений, а использование разных лексических форм зависит от контекста, среды и речевой практики человека. Учёные подчёркивают, что языки не могут оцениваться с точки зрения «лучше» или «хуже», поскольку каждый из них развивается по собственным законам и отражает живой процесс коммуникации.