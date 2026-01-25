На пресс-конференции в Вильнюсе вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким Владимир Зеленский сообщил, что документ о гарантиях безопасности для Украины со стороны США полностью готов. Об этом пишет РИА Новости.
«Что касается конкретных гарантий безопасности, то они дают возможность определить чёткие даты окончания конфликта. Для нас документ с США готов на 100%. Сейчас мы ожидаем от партнёров готовности, когда и где его подпишем. После этого он будет направлен на ратификацию в Конгресс США и Верховную раду», — заявил глава киевского режима.
Ранее итальянское издание L AntiDiplomatico писало, что европейские страны заинтересованы в том, чтобы Зеленский продолжал конфликт на Украине как минимум ещё полтора года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 января подчеркнул, что киевский режим готов «кусать руку и кормящего, и дающего».