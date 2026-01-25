Рябков: У России есть средства для фиксации новых вооружений других стран

Узнать больше по теме

Сергей Рябков: биография российского дипломата

Сергей Рябков — один из самых опытных действующих российских дипломатов, чья карьера насчитывает более четырех десятилетий. На посту заместителя министра иностранных дел он зарекомендовал себя как принципиальный и бескомпромиссный переговорщик. Подробности его биографии, карьерного пути и личной жизни рассказываем в материале.