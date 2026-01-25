Рябков: У России есть средства для фиксации новых вооружений других стран

Россия располагает всеми необходимыми техническими средствами для фиксации новых вооружений у других государств. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы имеем собственные возможности, в том числе национальные технические, чтобы достоверно фиксировать то, что имеет значение, и делать из этого свои выводы», — рассказал дипломат.
Так Рябков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о появлении в арсенале страны супероружия. Как сообщал глава Белого дома, оно представляет собой стратегическое преимущество, которое якобы позволяет США сохранять уникальные возможности в оборонной сфере.
Ранее KP.RU сообщал, что Сергей Рябков высказался о национальной безопасности России. Как подчеркнул замглавы МИД РФ, она гарантирована на 100%, поэтому у других стран не получится каким-либо образом запугать Москву.