Рябков: У России есть средства для фиксации новых вооружений других стран

Рябков заявил, что Россия может делать свои выводы о вооружениях других стран на основе собственных возможностей для их фиксации.

Источник: Комсомольская правда

Россия располагает всеми необходимыми техническими средствами для фиксации новых вооружений у других государств. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы имеем собственные возможности, в том числе национальные технические, чтобы достоверно фиксировать то, что имеет значение, и делать из этого свои выводы», — рассказал дипломат.

Так Рябков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о появлении в арсенале страны супероружия. Как сообщал глава Белого дома, оно представляет собой стратегическое преимущество, которое якобы позволяет США сохранять уникальные возможности в оборонной сфере.

Ранее KP.RU сообщал, что Сергей Рябков высказался о национальной безопасности России. Как подчеркнул замглавы МИД РФ, она гарантирована на 100%, поэтому у других стран не получится каким-либо образом запугать Москву.

