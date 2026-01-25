Ричмонд
Трамп заявил, что Канада разрушает себя сотрудничеством с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудничество Канады с Китаем приведёт к саморазрушению и может повлечь жёсткие торговые меры.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада занимается саморазрушением, сотрудничая с Китаем.

Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social. По словам Трампа, возможная сделка Оттавы с Пекином станет «катастрофой» и может войти в число худших соглашений в истории Канады.

Он также предупредил, что в случае заключения такой сделки Соединённые Штаты немедленно введут пошлины в размере 100% на все канадские товары, поставляемые на американский рынок.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что администрация США уже приняла меры в отношении Канады после критических высказываний канадского премьер-министра на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, глава правительства Канады говорил о соперничестве великих держав и игнорировании международного права, а также призывал «средние державы» не пытаться выстраивать отношения с Трампом.

Песков отметил, что после этих заявлений канадская сторона лишилась приглашения в так называемый «Совет мира». Он также предположил, что Канаду в дальнейшем может ожидать «большая головная боль» в отношениях с США.

