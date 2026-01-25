Трамп заявил, что Канада разрушает себя сотрудничеством с Китаем

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что администрация США уже приняла меры в отношении Канады после критических высказываний канадского премьер-министра на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, глава правительства Канады говорил о соперничестве великих держав и игнорировании международного права, а также призывал «средние державы» не пытаться выстраивать отношения с Трампом.