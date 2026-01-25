Ричмонд
NYT: Дания сдержала давление Трампа по вопросу передачи Гренландии

Премьер Дании Метте Фредериксен сдержала давление американского лидера Дональда Трампа и не допустила передачи Гренландии под контроль США. Об этом пишет The New York Times.

Источник: Reuters

«Нет сомнений в том, что тщательно выстроенная защита Фредериксен помогла помешать Трампу добиться того, чего он действительно хотел», — говорится в материале.

Ранее газета писала, что Трамп 45 минут отчитывал премьера Дании по теме Гренландии. Также он говорил о том, что США получат всё желаемое от Гренландии.

В Politico отмечали, что Соединённые Штаты собираются установить контроль над Гренландией до 4 июля.

