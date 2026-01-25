В США обвинили Данию в стерилизации женщин в Гренландии

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен официально принесла извинения за программу контроля рождаемости, реализованную в 1960-х и 1970-х годах. В рамках этой программы тысячам женщин-инуиток без их согласия устанавливали внутриматочные спирали. По данным расследования, к 1970 году медицинскому вмешательству подверглись не менее 4000 женщин, включая девочек от 12 лет, что составляло около половины гренландских женщин детородного возраста. Фредериксен признала, что многие пострадавшие получили серьёзные травмы и утратили возможность иметь детей, однако вопрос компенсаций официально не решён.