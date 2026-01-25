В США обвинили Данию в стерилизации женщин в Гренландии

Власти США обвинили Данию в стерилизации женщин в Гренландии в прошлом, заявив о скандалах, связанных с политикой Копенгагена в отношении местного населения.
Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в интервью американскому телеканалу заявил, что в 1970-х годах гренландских женщин стерилизовали, чтобы они не могли иметь детей. Он подчеркнул, что эти факты необходимо учитывать при обсуждении ситуации в Гренландии.
Уолтц также заявил, что Дания, по его оценке, недостаточно инвестировала в развитие региона. В частности, он отметил проблемы в сфере здравоохранения, заявив, что выявление онкологических заболеваний в Гренландии фактически приравнивается к смертному приговору. По его словам, в отличие от Аляски, где действует специальный фонд поддержки коренного населения, в Гренландии аналогичных механизмов нет.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен официально принесла извинения за программу контроля рождаемости, реализованную в 1960-х и 1970-х годах. В рамках этой программы тысячам женщин-инуиток без их согласия устанавливали внутриматочные спирали. По данным расследования, к 1970 году медицинскому вмешательству подверглись не менее 4000 женщин, включая девочек от 12 лет, что составляло около половины гренландских женщин детородного возраста. Фредериксен признала, что многие пострадавшие получили серьёзные травмы и утратили возможность иметь детей, однако вопрос компенсаций официально не решён.