«Проблемы в стратегической сфере лишь продолжают нарастать»

Что же касается в целом ситуации, то она, мягко говоря, не безоблачная. Она становится хуже, поскольку общая мировая нестабильность, те противоречия, можно даже сказать, тот разлом, который образовался в мироустройстве, подталкивают ряд стран к тому, чтобы думать о том, как эффективнее всего защищаться. Не исключено, что некоторые страны сочтут, что наиболее оптимальный вариант — это обретение ядерного оружия. Поэтому я, как я уже сказал ранее, полагаю, что ядерный клуб будет в дальнейшем, несмотря на все неудовольствия по этому поводу, все-таки расширяться.