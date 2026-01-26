Парламент Ирана назвал политику ЕС безответственной

Парламент Ирана осудил принятую Европарламентом антииранскую резолюцию, охарактеризовав политику европейских государств как безответственную и вмешивающуюся во внутренние дела других стран. Об этом сообщило агентство Mehr.
В иранском парламенте подчеркнули, что резолюция основана на двойных стандартах и отражает враждебный подход Запада. Там отметили, что подобные действия и попытки политического давления не способны подорвать сплоченность и решимость иранского народа, несмотря на усилия Европы переложить собственные проблемы на внешние факторы.
В четверг Европарламент принял резолюцию, в которой обвинил власти Ирана в нарушении прав человека во время подавления недавних беспорядков. Документ также содержит призыв признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.
Ранее сообщалось, что жертвами протестных акций в Иране стали 3117 человек. Утверждается, что среди погибших есть как мирные жители, так и сотрудники иранских силовых структур.