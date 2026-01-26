Медведев вспомнил свои разговоры с Обамой во время работы над ДСНВ

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев вспомнил, как будучи президентом РФ был глубоко вовлечен в переговорный процесс, связанный с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), и провел в связи с этим большое количество телефонных разговоров со своим американском коллегой Бараком Обамой.
Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля.
«Я по понятным причинам, как президент страны, был глубоко вовлечен в переговорный процесс. Провел по этому вопросу большое количество телефонных разговоров с тогдашним президентом США. Помню, в одном из них с иронией сослался на известную поговорку: когда хочешь сделать что-то по-настоящему хорошо, приходится делать это самому», — сказал Медведев в интервью изданию «Коммерсант».