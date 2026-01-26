Медведев назвал срок, до которого США должны принять решение по ДСНВ: осталось 10 дней

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Вашингтон должен принять решение о продлении ДСНВ до 5 февраля. Об этом политик рассказал в беседе с «Коммерсантом».
По словам Медведева, мнение США о том, что они «недополучили» по ДСНВ, лишь доказывает успех российской дипломатии. В беседе с изданием он отметил, что это говорит о профессионализме переговорщиков, защитивших интересы страны.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва пока не получила от Вашингтона официального ответа на предложение президента Владимира Путина о продлении ограничений по ДСНВ.
Как отмечал российский глава, Россия готова соблюдать договор после 5 февраля 2026 года еще минимум год при условии, если это пообещают и США.
При этом агентство Bloomberg сообщало, что Соединенным Штатам необходимо согласиться с предложением президента России о продлении Договора о СНВ еще на один год.