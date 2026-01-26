Ричмонд
Медведев рассказал о принципах снижения рисков ядерной войны

Медведев призвал ядерные державы не ущемлять взаимные интересы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Ядерные державы для снижения рисков ядерной войны должны руководствоваться принципом равной и неделимой безопасности, а также отказаться от ущемления коренных интересов друг друга и быть нацеленными на устранение противоречий, способных привести к военной конфронтации, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Пятого февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

«Сердцевиной (подхода по снижению рисков ядерной войны — ред.) для нас, особенно в современных условиях, является набор фундаментальных принципов, которыми ядерные державы должны руководствоваться в своих взаимоотношениях. Отмечу самые главные из них: это принцип равной и неделимой безопасности, отказ от ущемления коренных интересов друг друга и нацеленность на устранение противоречий, которые способны привести к военной конфронтации», — сказал Медведев в интервью изданию «Коммерсант».

Он отметил, что снижение стратегических рисков ядерной войны будет гарантировано, если эти принципы будут соблюдаться всеми ядерными державами.

«Контроль над вооружениями в любом случае выполняет второстепенную функцию. Это инструмент, который помогает сторонам закрепить свои позиции на практике, в ходе реализации достигнутых договоренностей… Но сами по себе они панацеей не становятся», — добавил Медведев.

