Медведев предупредил о последствиях атаки на резиденцию Путина: основание для удара спецоружием

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил возможность нанесения удара специальным оружием в случае массированной атаки БПЛА на резиденцию Владимира Путина.
«На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия», — сказал Медведев в беседе с «Коммерсантом».
Политик также указал на чрезвычайно высокий уровень риска, который несут в себе подобные провокации.
В преддверии Нового года МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что 91 украинский ударный беспилотник атаковал в ночь на 29 декабря резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Инцидент совпал по времени с переговорами Дональда Трампа и Владимира Зеленского в США.
В свою очередь депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик назвал намерение Киева ударить по резиденции российского президента актом терроризма.