Медведев предупредил о последствиях атаки на резиденцию Путина: основание для удара спецоружием

В преддверии Нового года МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что 91 украинский ударный беспилотник атаковал в ночь на 29 декабря резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Инцидент совпал по времени с переговорами Дональда Трампа и Владимира Зеленского в США.