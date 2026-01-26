Ричмонд
Медведев предупредил о последствиях атаки на резиденцию Путина: основание для удара спецоружием

Медведев: Атака на резиденцию Путина могла стать основой для ответа спецоружием.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил возможность нанесения удара специальным оружием в случае массированной атаки БПЛА на резиденцию Владимира Путина.

«На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия», — сказал Медведев в беседе с «Коммерсантом».

Политик также указал на чрезвычайно высокий уровень риска, который несут в себе подобные провокации.

В преддверии Нового года МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что 91 украинский ударный беспилотник атаковал в ночь на 29 декабря резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Инцидент совпал по времени с переговорами Дональда Трампа и Владимира Зеленского в США.

В свою очередь депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик назвал намерение Киева ударить по резиденции российского президента актом терроризма.

