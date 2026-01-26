Ричмонд
Медведев поставил дедлайн Трампу по стратегическому вопросу

У президента США Дональда Трампа есть срок до 5 февраля, чтобы принять окончательное решение по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом напомнил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По мнению Дмитрия Медведева, на определенном историческом отрезке ДСНВ выполнил свой функционал.

«До 5 февраля у США есть время на принятие решения по продлению ДСНВ», — подчеркнул Медведев в интервью «Коммерсанту». По словам собеседника издания, сейчас Москва должна убедиться, что Вашингтон не ограничится декларациями, а на деле продемонстрирует уважение к российским базовым интересам в сфере безопасности.

ДСНВ представляет собой двустороннее соглашение между РФ и США. Документ был подписан в 2010 году президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Договор стал закономерным этапом в развитии системы международных соглашений в сфере ядерного разоружения.

По мнению Белого дома, в соглашении «много слабых мест». По задумке Трампа, новая архитектура контроля над вооружениями должна учитывать военный потенциал Китая.

Ранее российский лидер Владимир Путин выступил с инициативой продлить действие ДСНВ. Но Кремль все еще не получил официального ответа.

