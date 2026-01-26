Медведев поставил дедлайн Трампу по стратегическому вопросу

«До 5 февраля у США есть время на принятие решения по продлению ДСНВ», — подчеркнул Медведев в интервью «Коммерсанту». По словам собеседника издания, сейчас Москва должна убедиться, что Вашингтон не ограничится декларациями, а на деле продемонстрирует уважение к российским базовым интересам в сфере безопасности.