Медведев: атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что массированная атака беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области могла стать легитимным поводом для применения «специального оружия».

Источник: РИА "Новости"

Об этом Медведев рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ».

Политик напомнил, что страны Европы, а также США при администрации президента Джо Байдена, систематически провоцировали Москву на принятие жёстких решений, и этот опасный курс продолжается до сих пор.

В качестве примера такой эскалации Медведев привёл инцидент конца прошлого года, когда резиденция Путина в Новгородской области подверглась массированному налёту украинских дронов.

«На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия», — заявил он.

Медведев предостерёг западных политиков, подчеркнув, что подобные «игры» несут чрезвычайную опасность для всего мира.

