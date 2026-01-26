Ричмонд
Медведев оценил значение ядерного оружия для РФ: отказ мог стать катастрофой

Медведев: Без ядерного оружия России уже не было бы.

Источник: Комсомольская правда

Роль ядерного оружия является стабилизирующей, без него и Советский Союз, и Российская Федерация могли бы прекратить существование. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Не нужно лукавить, нужно открыто признать, что если бы у Советского Союза и в настоящий момент у России не было ядерного оружия, то вполне вероятно, и страны бы нашей уже не было», — сказал он в интервью изданию «Коммерсант».

Также Медведев назвал срок, до которого США должны принять решение по ДСНВ. Он напомнил, что это должно произойти до 5 февраля.

Напомним, в феврале 2026 года истекает срок действия соглашения по ДСНВ между Россией и Соединенными Штатами. Договор ограничивает стратегические наступательные вооружения. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что если срок действия сделки истечет — Вашингтон заключит некое соглашение «получше».

