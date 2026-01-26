Медведев: без ядерного оружия России бы уже не было

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью газете «Коммерсант» заявил, что ядерное оружие играет стабилизирующую роль для России и СССР.
Медведев подчеркнул, что отсутствие ядерного арсенала могло бы привести к исчезновению как Советского Союза, так и современной России. Он напомнил, что СССР разработал свое ядерное оружие в 1949 году, а официально объявил об этом в 1950 году, что положило конец монополии США на атомное вооружение, существовавшей с 1945 года.
По его словам, наличие атомной бомбы у Советского Союза стабилизировало международную обстановку, так как увеличило риски стратегического ответа на агрессию в адрес Москвы и ее союзников. В результате американская администрация отказывалась от предложений о военных действиях против социалистических стран, что также способствовало снижению напряженности.
Также Медведев напомнил, что проект США по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол» противоречит положениям Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).