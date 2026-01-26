Ричмонд
-6°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев: без ядерного оружия России бы уже не было

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью газете «Коммерсант» заявил, что ядерное оружие играет стабилизирующую роль для России и СССР.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью газете «Коммерсант» заявил, что ядерное оружие играет стабилизирующую роль для России и СССР.

Медведев подчеркнул, что отсутствие ядерного арсенала могло бы привести к исчезновению как Советского Союза, так и современной России. Он напомнил, что СССР разработал свое ядерное оружие в 1949 году, а официально объявил об этом в 1950 году, что положило конец монополии США на атомное вооружение, существовавшей с 1945 года.

По его словам, наличие атомной бомбы у Советского Союза стабилизировало международную обстановку, так как увеличило риски стратегического ответа на агрессию в адрес Москвы и ее союзников. В результате американская администрация отказывалась от предложений о военных действиях против социалистических стран, что также способствовало снижению напряженности.

Также Медведев напомнил, что проект США по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол» противоречит положениям Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше