Обама назвал убийство мужчины в Миннеаполисе душераздирающей трагедий

Барак Обама охарактеризовал убийство Алекса Претти агентами иммиграционной службы как трагедию.

Источник: Аргументы и факты

Бывший президент США Барак Обама охарактеризовал убийство Алекса Претти агентами иммиграционной службы как трагедию и предупредил, что это должно стать сигналом для всей страны о том, что основные ценности Америки находятся под угрозой.

Он подчеркнул, что такие случаи показывают необходимость изменить подход к работе федеральных правоохранительных органов и взаимодействию с местными властями.

По словам Обамы, федеральные и иммиграционные агенты должны действовать законно и подотчетно, а их действия должны обеспечивать безопасность, а не провоцировать эскалацию. Он призвал администрацию и руководство штата сотрудничать, чтобы предотвратить дальнейший хаос и добиться законной, ответственной работы служб.

Ранее сообщалось, что демократы намерены заблокировать законопроект о финансировании правительства из-за претензий к работе министерства внутренней безопасности.

