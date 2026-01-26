Обама назвал убийство мужчины в Миннеаполисе душераздирающей трагедий

Бывший президент США Барак Обама охарактеризовал убийство Алекса Претти агентами иммиграционной службы как трагедию и предупредил, что это должно стать сигналом для всей страны о том, что основные ценности Америки находятся под угрозой.
Он подчеркнул, что такие случаи показывают необходимость изменить подход к работе федеральных правоохранительных органов и взаимодействию с местными властями.
По словам Обамы, федеральные и иммиграционные агенты должны действовать законно и подотчетно, а их действия должны обеспечивать безопасность, а не провоцировать эскалацию. Он призвал администрацию и руководство штата сотрудничать, чтобы предотвратить дальнейший хаос и добиться законной, ответственной работы служб.
Ранее сообщалось, что демократы намерены заблокировать законопроект о финансировании правительства из-за претензий к работе министерства внутренней безопасности.