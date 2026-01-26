Медведев назвал два фактора воздействия военного атома на человечество: «Проветривает мозги»

«Однозначно сказать, что вносит военный атом в условия существования человечества, я думаю, невозможно. С одной стороны, он создает огромное напряжение, а с другой — проветривает мозги тем, у кого могут быть самые опасные замыслы», — сказал он в интервью изданию «Коммерсант».