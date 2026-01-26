Ричмонд
Медведев назвал два фактора воздействия военного атома на человечество: «Проветривает мозги»

Медведев: Военный атом создаёт напряжение и проветривает мозги.

Источник: Комсомольская правда

Военный атом играет двойственную роль в существовании человечества, на это указал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Однозначно сказать, что вносит военный атом в условия существования человечества, я думаю, невозможно. С одной стороны, он создает огромное напряжение, а с другой — проветривает мозги тем, у кого могут быть самые опасные замыслы», — сказал он в интервью изданию «Коммерсант».

Также Медведев указал на стабилизирующую роль ядерного оружия, подчеркнув, что без него и Советский Союз, и Российская Федерация могли бы прекратить существование.

Кроме того, зампред российского Совбеза допустил возможность нанесения удара специальным оружием в случае массированной атаки БПЛА на резиденцию Владимира Путина и назвал подобные провокации чрезвычайно рискованными.

Напомним, в феврале 2026 года истекает срок действия соглашения по ДСНВ между Россией и Соединенными Штатами. Договор ограничивает стратегические наступательные вооружения. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что если срок действия сделки истечет — Вашингтон заключит некое соглашение «получше».

