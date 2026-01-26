Медведев раскрыл, как Москва успокаивает «невротиков из клуба врагов России»

«Мы неизменно выступаем за то, чтобы любой стратегический диалог и все усилия в области снижения ядерной опасности носили системный характер», — подчеркнул Медведев в беседе с «Коммерсантом». Собеседник издания пояснил, что речь идет не только о технических параметрах вооружений или отдельных соглашениях, но и о политической базе, на которой строятся отношения между государствами.