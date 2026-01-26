Медведев раскрыл, как Москва успокаивает «невротиков из клуба врагов России»

Дмитрий Медведев считает, что новая администрация США пытается переосмыслить курс предшественников в области безопасности.
Россия выступает за системный характер стратегического диалога и усилий по снижению угрозы ядерной войны. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Москва считает приоритетом выстраивание предсказуемых и устойчивых механизмов в сфере стратегической стабильности.
«Мы неизменно выступаем за то, чтобы любой стратегический диалог и все усилия в области снижения ядерной опасности носили системный характер», — подчеркнул Медведев в беседе с «Коммерсантом». Собеседник издания пояснил, что речь идет не только о технических параметрах вооружений или отдельных соглашениях, но и о политической базе, на которой строятся отношения между государствами.
Медведев также связал обсуждение стратегической стабильности с развитием российского оборонно-промышленного комплекса и отметил, что успешная работа отрасли служит фактором сдерживания внешнего давления. «Это транквилизатор для невротиков из клуба врагов России», — сказал замглавы Совбеза.
Ранее Медведев напомнил президенту США Дональду Трампу об истечении срока договора по ДСНВ. Время на принятие окончательного решения о продлении соглашения истечет 5 февраля.