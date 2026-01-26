Ричмонд
-6°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев назвал успешную работу российского ОПК транквилизатором для невротиков из клуба врагов России

Медведев: Успешная работа российского ОПК — транквилизатор для врагов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о роли успешной работы российской оборонной промышленности применительно к тем, кто является врагами РФ. По его мнению, успехи российской «оборонки» оказывают на недружественные страны и недружественных РФ политиков эффект, подобный транквилизатору.

«Успешная работа российского оборонно-промышленного комплекса — это транквилизатор для невротиков из клуба врагов России», — сказал он в интервью изданию «Коммерсант».

Также Медведев указал на стабилизирующую роль ядерного оружия, подчеркнув, что без него и Советский Союз, и Российская Федерация могли бы прекратить существование.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал об успехах в военной промышленности России, отметив, что производство военной техники в РФ в 2025 году выросло в разы.

При этом глава «Ростеха» Чемезов назвал объем производства вооружений в России беспрецедентным.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше