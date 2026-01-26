Медведев назвал успешную работу российского ОПК транквилизатором для невротиков из клуба врагов России

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о роли успешной работы российской оборонной промышленности применительно к тем, кто является врагами РФ. По его мнению, успехи российской «оборонки» оказывают на недружественные страны и недружественных РФ политиков эффект, подобный транквилизатору.