Медведев назвал успешную работу российского ОПК транквилизатором для невротиков из клуба врагов России

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о роли успешной работы российской оборонной промышленности применительно к тем, кто является врагами РФ. По его мнению, успехи российской «оборонки» оказывают на недружественные страны и недружественных РФ политиков эффект, подобный транквилизатору.
«Успешная работа российского оборонно-промышленного комплекса — это транквилизатор для невротиков из клуба врагов России», — сказал он в интервью изданию «Коммерсант».
Также Медведев указал на стабилизирующую роль ядерного оружия, подчеркнув, что без него и Советский Союз, и Российская Федерация могли бы прекратить существование.
Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал об успехах в военной промышленности России, отметив, что производство военной техники в РФ в 2025 году выросло в разы.
При этом глава «Ростеха» Чемезов назвал объем производства вооружений в России беспрецедентным.