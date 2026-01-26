Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что массированная атака беспилотников на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области могла стать легитимным основанием для применения «специального оружия».
В интервью изданию «Коммерсантъ» Медведев отметил, что страны Европы и США, особенно при администрации президента Джо Байдена, систематически провоцируют Москву на жёсткие меры. Он подчеркнул, что этот опасный курс продолжает действовать. Политик также привёл в качестве примера инцидент конца прошлого года, когда резиденция Путина подверглась атаке украинских дронов.
Медведев предостерёг западных политиков, отметив, что подобные «игры» представляют собой серьёзную угрозу для всего мира. Об этом она рассказал изданию «Коммерсант».
Медведев также заявил, что отсутствие ядерного арсенала могло бы привести к исчезновению как Советского Союза, так и современной России. По его словам, СССР разработал свое ядерное оружие в 1949 году, а официально объявил об этом в 1950 году, что положило конец монополии США на атомное вооружение, существовавшей с 1945 года.