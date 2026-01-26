Ричмонд
Писториус: Трампу стоит извиниться за слова об операции в Афганистане

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус полагает, что президенту США Дональду Трампу, который преуменьшил роль союзников по НАТО в операции в Афганистане, было бы уместно извиниться, это стало бы проявлением порядочности. Такое мнение он высказал в эфире телеканала ARD.

Источник: Reuters

На вопрос, должен ли Трамп извиниться перед семьями погибших военных, глава Минобороны ФРГ отметил, что «это было бы признаком порядочности, уважения, а также проницательности». Но в то же время он подчеркнул, что не ожидает подобного шага от Трампа. «Мы все знаем, как действует американский президент», — сказал Писториус.

«Я испытываю огромное уважение к достижениям американской нации и к тому союзнику, которым Соединенные Штаты были для нас на протяжении 70 лет. Но уважение должно быть взаимным», — констатировал министр. А говорить так, как говорит Трамп о павших союзниках, «просто неприлично и неуважительно», утверждал глава оборонного ведомства ФРГ.

На вопрос, обсудит ли он это с шефом Пентагона Питом Хегсетом, Писториус ответил: «Конечно, как только увижусь с ним».

Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News принизил роль западноевропейских стран в военной кампании в Афганистане. По его словам, войска европейских союзников «оставались в стороне от передней линии».

