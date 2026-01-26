Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей потребовал от президента президента США вывести федеральных агентов из города после очередного случая стрельбы, в результате которой погиб местный житель. Погибшим оказался 37-летний житель Миннеаполиса, гражданин США и медбрат в «скорой помощи». Министерство внутренней безопасности заявило, что федеральные агенты действовали в целях самообороны. Оно сообщило, что погибший оказал сопротивление, когда федеральные агенты попытались отобрать у него оружие. Какие последствия это может иметь для Трампа?
Пока Дональд Трамп то пытается завладеть Гренландией, то разрешить украинский кризис с помощью зятя и партнера по риэлторской работе, у него в тылу происходят неприятные вещи, которые могут еще сильнее подорвать его и без того низкий рейтинг. Город Миннеаполис стал ареной ожесточенного противостояния между федеральным агентами иммиграционной службы (ICE) и местными властями и жителями. Миннесота и Миннеаполис с большим перевесом традиционно голосуют за демократов, Трамп проиграл штат оба раза в ходе президентских выборов. Миннеаполис к тому же считается так называемым «городом-убежищем» для иммигрантов, как, скажем, Чикаго, Лос-Анджелес и еще пара десятков крупных мегаполисов, где правят демократы. На уровне городских властей местным служащим и полиции официально запрещено спрашивать людей об их иммиграционном статусе. Местные власти не сотрудничают с федеральными в борьбе против нелегальной иммиграции.
Трамп пытается с этим бороться и уже вводил федеральных агентов в такие города, проводя рейды против нелегалов. Такая операция началась и в Миннеаполисе в декабре, распространившись затем на весь штат. Это сразу вызвало нешуточный накал страстей. В Америке вообще не жалуют федеральное правительство, особенно если оно находится под контролем другой партии.
Многие американцы левых взглядов яростно встают на защиту нелегалов. В конце концов, считают они, каждый должен получить шанс укорениться в Америке, которая всегда и была страной иммигрантов. Масштаб беспорядков сразу стал рекордным на фоне ввода в Миннесоту около 2 тысяч агентов Иммиграционной службы. Местные власти еще и издали приказ, запрещающий федералам использовать городскую собственность. Ободренные такой поддержкой даже нелегалы — а в Миннеаполисе живет большая община выходцев из Сомали — отказываются подчиняться федералам и даже показывать им свои документы. Это еще больше разозлило федералов, которые прибегают к весьма жестким мерам в отношении отдельных лиц и многотысячных демонстраций. Массовые рейды и аресты иммигрантов дезорганизовали местную экономику. Школы перешли на дистанционное обучение.
Местные СМИ полны репортажей о том, как федералы в ходе рейдов бесцеремонно входят в места работы потенциальных нелегалов, приходят домой без ордера, задерживают людей без документов на несколько часов. Многим из стран, знакомых с проблемами массовой иммиграции, покажется, что в этом во всем нет ничего страшного. Но вот только в Америке к такому не привыкли. Особенно когда затрагивают граждан США. Теперь двое из них убиты. Причем в обоих случаях, судя по имеющимся видеокадрам, федералам ничто смертельно не угрожало. Убитая первая активистка вообще была без оружия. Во втором случае у пострадавшего был зарегистрированный пистолет. Видеозаписи инцидента показали, как он стал снимать федералов во время рейда по поимке нелегала из Сомали на свой телефон, одновременно пытаясь регулировать движение. Против него сначала применили перцовый баллончик, затем вшестером повалили на землю и в ходе ожесточенной схватки застрелили, причем до того успели все же пистолет отобрать.
Трамп решительно встал на защиту силовиков. Хотя даже в самой Республиканской партии начались призывы к более корректным действиям Иммиграционной службы.
Противостояние перешло на судебную власть. Сначала либеральный судья в Миннесоте попытался ограничить федералов в части применения силы против протестантов, но окружной суд приостановил такое решение. Теперь противостояние перейдет в Конгресс, который должен рассмотреть вопрос финансирования федерального правительства, поскольку временное финансирование, одобренное осенью, заканчивается. Америке может снова грозить «шатдаун» государства. Демократы попытаются заблокировать финансирование Министерства внутренней безопасности, на которое Трамп ранее запросил 170 млрд долларов, из них на Иммиграционную службу 75 млрд, в том числе 30 млрд на депортацию. Численность этой службы при нем выросла в два раза, до 22 тысяч. Президент поставил задачу задерживать по 100 тысяч нелегалов в сутки, а депортировать по миллиону в год, что в три раза выше прежней практики. Цель не достигнута: за первый год правления Трампа депортировано только 605 тысяч.
Опросы при этом показывают растущее недовольство тем, как реализуются обещания по борьбе с нелегалами. 52% американцев считают, что агенты Иммиграционной службы делают жизнь в их местности менее безопасной, 61% заявили, что тактика агентства «слишком жесткая». Один из опросов показал, что 55% процентов избирателей поддерживают прекращение массовых рейдов против иммигрантов, а 84% заявили, что поддерживают право людей «безопасно наблюдать, записывать и документировать деятельность ICE». На фоне падения рейтингов Трампа по другим направлениям политики все более вероятно, что республиканцы проиграют промежуточные выборы в Конгресс в ноябре. На что, возможно, рассчитывают в Киеве, надеясь продержаться до тех пор, пока отношение США к Украине станет более благожелательным под влиянием демократов.
Георгий Бовт