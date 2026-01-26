Дональд Трамп проигрывает войну против нелегальной иммиграции. Пока в Миннесоте

Местные СМИ полны репортажей о том, как федералы в ходе рейдов бесцеремонно входят в места работы потенциальных нелегалов, приходят домой без ордера, задерживают людей без документов на несколько часов. Многим из стран, знакомых с проблемами массовой иммиграции, покажется, что в этом во всем нет ничего страшного. Но вот только в Америке к такому не привыкли. Особенно когда затрагивают граждан США. Теперь двое из них убиты. Причем в обоих случаях, судя по имеющимся видеокадрам, федералам ничто смертельно не угрожало. Убитая первая активистка вообще была без оружия. Во втором случае у пострадавшего был зарегистрированный пистолет. Видеозаписи инцидента показали, как он стал снимать федералов во время рейда по поимке нелегала из Сомали на свой телефон, одновременно пытаясь регулировать движение. Против него сначала применили перцовый баллончик, затем вшестером повалили на землю и в ходе ожесточенной схватки застрелили, причем до того успели все же пистолет отобрать.